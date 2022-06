Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 173, vom 25.06.2022

Kreis Heinsberg (ots)

Übach-Palenberg-Palenberg, Wohnungseinbrüche

Unbekannte hebelten in der Zeit vom 24.06.2022, 20:15 bis 25.06.2022, 01:00 Uhr die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus im Mühlenweg auf. Offenbar war das Schloss der Haupteingangstür defekt und die Täter konnten so in das Haus gelangen. Die Wohnung wurde stellenweise durchsucht. Ob etwas entwendet wurde konnte nicht gesagt werden.

In der Zeit vom 24.06.2022, 19:00 Uhr bis 25.06.2022, 00:05 Uhr hebelten Unbekannte die Terrassentür eines Reihenhauses in der Maastrichter Straße auf. Bei der Nachschau wurde festgestellt, dass auch an der Haustür gehebelt wurde. Nach Angaben des Geschädigten wurde nichts entwendet.

Erkelenz-Oberwestrich, Einbruch in leer stehende Häuser

Im Zeitraum vom 23.06.2022, 15:30 Uhr bis 24.06.2022, 12:30 Uhr verschafften sich Unbefugte Zutritt zu zwei leer stehenden Häusern in Oberwestrich. In dem einen Haus war ein Fenster eingeschlagen und es wurden Kupferrohre und ein Sicherungskasten entwendet. An dem anderen Haus wurde eine Holztür mit Gewalt aufgebrochen. Auch hier wurden aus mehreren Räumen die Kupferrohre entwendet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell