POL-HS: Polizei rät: Bei Neubau an Einbruchsschutz denken

Hückelhoven (ots) - Der Ende März 2022 als vermisst gemeldete 15-jährige Jugendliche aus Hückelhoven ist wieder da. Er hatte sich nach ersten Erkenntnissen zwischenzeitlich in Hamburg aufgehalten. Nun kehrte er wieder in sein Elternhaus zurück und ist offenbar wohlauf. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr