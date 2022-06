Heinsberg-Oberbruch (ots) - Zwischen dem 20. Juni (Montag), 7 Uhr, und dem 22. Juni (Mittwoch), 18 Uhr, bohrten unbekannte Personen den Tank eines PKW an und stahlen eine unbekannte Menge an Dieselkraftstoff. Das Fahrzeug war in der Ratheimer Straße abgestellt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr