POL-BN: Öffentlichkeitsfahndung: Unbekannte setzte gestohlene Kreditkarte in Bad Godesberg ein - Wer kann Hinweise geben?

Bonn (ots)

Eine bislang unbekannte Tatverdächtige soll mit einer gestohlenen Kreditkarte am 20.12.2021 unberechtigt Bargeld an einem Bankautomaten in Bad Godesberg abgehoben haben.

Die Frau steht im Verdacht zuvor die Geldbörse, in der sich auch die Kreditkarte befand, aus der Handtasche einer Geschädigten entwendet zu haben. Am gleichen Tag wurde mittels der gestohlenen Karte in Bad Godesberg 500 Euro abgehoben. Hierbei wurde sie von einer Überwachungskamera fotografiert.

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung der Tatverdächtigen geführt haben, wird nunmehr auf richterlichen Beschluss ein Foto der Frau veröffentlicht.

Dieses ist im Fahndungsportal der Polizei Nordrhein-Westfalen unter https://polizei.nrw/fahndung/75494 abrufbar.

Wer Hinweise zu der abgebildeten Person geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 16 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per mail an KK16.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

