Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Qualmender PKW - Sonstiges

Aalen (ots)

Dewangen: Qualmender PKW

Vermutlich ein technischer Defekt an der Batterie führte am Montag zu einer starken Hitze- und Rauchentwicklung im Motorraum eines Fiat Punto. Gegen 10 Uhr wurde durch eine Passantin ein brennender PKW in der Leintalstraße auf Höhe eines Imbissladens gemeldet. Beim Eintreffen der Streife hatte die Feuerwehr bereits die Motorhaube des Fiat aufgebrochen und die Ursache bekämpft. Der entstandene Schaden beträgt etwa 3000 Euro. Die Feuerwehr war mit 10 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen im Einsatz.

Aalen: Unfallflucht

Ein in der Walkstraße am rechten Fahrbahnrand abgestellter Opel eines 48-Jährigen wurde am Sonntag in der Zeit von 17 Uhr bis 18:30 Uhr von einem vermutlich weißen PKW touchiert und beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Dewangen: Alkoholisiert auf dem Fahrrad unterwegs

Am Montag gegen 22:40 Uhr wurde ein 27-jähriger Fahrradfahrer einer Verkehrskontrolle in der Straße "Am Haldenbach" unterzogen. Der junge Mann fiel zuvor durch seine auffällige Fahrweise auf. Bei der anschließenden Überprüfung wurde festgestellt, dass er erheblich unter Alkoholeinwirkung stand, was eine Blutentnahme zur Folge hatte.

Ellwangen: PKW macht sich selbstständig

Ein Opel Zafira hatte sich am Montagnachmittag in der Daimlerstraße selbstständig gemacht. Die 62-jährige Halterin des Opel stellte ihren PKW gegen 17:15 Uhr auf einem Parkplatz ab. Aufgrund unzureichender Fahrzeugsicherung rollte der Pkw rückwärts auf einen dahinter abgestellten PKW. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund 3500 Euro.

Bettringen: Unfallflucht II

Ein Radfahrer wollte am Montag gegen 16 Uhr die Hölderlinstraße an der Einmündung "In der Vorstadt" überqueren. Im Einmündungsbereich kollidierte er mit einem dort stehenden Seat und stürzte in Folge. Anschließend entfernte sich der Radfahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden an dem PKW beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Der Radfahrer bzw. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell