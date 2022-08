Polizei Düsseldorf

POL-D: Moers - A57 Richtung Nimwegen - Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen - Vier verletzte Personen

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 9. August 2022, 01:11 Uhr

Eine schwer und drei leicht verletzte Personen sowie zwei beschädigte Pkw und ein beschädigter Lkw sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls in der Nacht auf heute bei Moers auf der A57.

Den ersten Unfallermittlungen zufolge verloren der Fahrer eines BMW, ein 35-Jähriger aus Geldern, sowie der Fahrer eines VW, ein 51-Jähriger aus Moers, die Kontrolle über ihre Pkw und gerieten ins Schleudern. Hierbei prallte der BMW gegen einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Lkw eines 51-Jährigen aus Gelsenkirchen. Der VW schleuderte nach links in die Schutzplanken. Der Fahrer des Lkw kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der 51-Jährige aus Moers kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten, seine Beifahrerin wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer aus Geldern kam ebenfalls zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Fahrbahn für über eine Stunde gesperrt. Der Verkehr staute sich temporär auf bis zu zwei Kilometer zurück. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 42.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell