Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Holthausen - Rollerfahrer kollidiert mit Pkw - 58-jähriger Mann schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Montag, 8. August 2022, 18:47 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend in Holthausen verletzte sich einer Rollerfahrer so schwer, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Er war auf einer Kreuzung mit einem Pkw zusammengestoßen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 58-jähriger Mann aus Düsseldorf mit seinem Kleinkraftrad auf der Ritastraße in Richtung Kölner Landstraße unterwegs. Als er die Kreuzung Ritastraße/Hügelstraße erreichte, überfuhr er laut Zeugenaussagen ungebremst die Haltlinie des für ihn geltenden Stoppschildes. Dadurch kollidierte er mit dem VW einer 46-jährigen Frau aus Haan, die auf der Hügelstraße Richtung Kölner Landstraße unterwegs war. Anschließend stürzte der 58-Jährige und prallte gegen den Kotflügel eines Seat Alhambra eines 62-Jährigen Mannes, der an der Kreuzung stand. Der Rollerfahrer verletzte sich so schwer, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Die Fahrzeugführer der Pkw blieben unverletzt.

