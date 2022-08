Polizei Düsseldorf

POL-D: Verdacht des Tötungsdelikts in Rath - Frau stirbt in Wohnung - Ehemann festgenommen - Haftrichter

Gemeinsame Pressemeldung der Polizei Düsseldorf und der Staatsanwaltschaft

Donnerstag, 4. August 2022, 17:47 Uhr

Die Düsseldorfer Polizei und die Staatsanwaltschaft Düsseldorf ermitteln wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts in einer Wohnung in Rath am gestrigen frühen Abend. Ein Mann hatte sich telefonisch bei der Feuerwehr gemeldet und Angaben über den Tod seiner Ehefrau gemacht. Der 51-Jährige wurde zunächst festgenommen, eine Obduktion der Frau noch in der Nacht durchgeführt. Da sich Hinweise auf ein mögliches Fremdverschulden ergaben, soll der Ehemann noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Nach derzeitigem Stand meldete der Mann über den Notruf der Feuerwehr, dass seine Ehefrau (65 Jahre alt) in der gemeinsamen Wohnung am Rather Kreuzweg verstorben sei. Da sich Hinweise auf ein mögliches Tötungsdelikt ergaben, nahmen die Beamtinnen und Beamten den 51-Jährigen fest. Der erheblich alkoholisierte Mann mit polnischer Nationalität wird dem Haftrichter vorgeführt.

