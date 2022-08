Polizei Düsseldorf

POL-D: Straßenbahnunfall in Stockum - 82-jähriger Autofahrer schwer verletzt - Unfallaufnahmeteam im Einsatz

Donnerstag, 4. August 2022, 09:45 Uhr

Bei der Kollision zwischen einem Pkw und einem Straßenbahnzug der Linie U79 heute Vormittag in Stockum wurde ein 82-jähriger Smart-Fahrer so schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden musste. Das VU-Team der Düsseldorfer Polizei war vor Ort und sicherte Spuren. Die Ermittlungen zur Feststellung des genauen Unfallhergangs dauern an.

Nach dem bisherigen Stand war zur Unfallzeit ein 82-Jähriger mit seinem Smart auf der Kaiserswerther Straße in Richtung Norden (Freiligrathplatz) unterwegs. An der Kreuzung Kaiserswerther Straße / Stockumer Kirchstraße wollte er nach links in Richtung Messe - Stockumer Kirchstraße abbiegen. In der Mitte der Kreuzung kam es dann aus unklarer Ursache zum Zusammenstoß mit dem Zug der Linie U79. Die Bahn war aus Richtung Innenstadt kommend ebenfalls in Richtung Norden (Wittlaer) unterwegs. Der Smart-Fahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug vorsichtig befreit werden. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. In der Straßenbahn gab es nach jetzigem Stand keine Verletzten. Die Ermittlungen dauern an.

