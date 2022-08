Düsseldorf (ots) - Sonntag, 31. Juli 2022, 01:30 Uhr In der Nacht zu Sonntag wurde ein 72 Jahre alter Taxifahrer in Ludenberg auf dem Wanderparkplatz Rolandsburg Opfer eines brutalen Raubes. In der Düsseldorfer Altstadt hatte er zwei unbekannte Männer als Fahrgäste aufgenommen. Die beiden raubten ihm am Ziel angekommen die Tageseinnahmen. Die Polizei sucht nach ...

