Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Verkehrsunfall auf der A 3 bei Ratingen - Drei Fahrzeuge beteiligt - Drei Menschen zum Teil schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 31. Juli 2022, 17:37 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern am frühen Abend auf der A 3 bei Ratingen in Fahrtrichtung Köln wurden drei Menschen zum Teil so schwer verletzt, dass sie in umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Autobahnpolizei fuhr ein 31 Jahre alter Mann aus Wuppertal mit seinem Lkw (Citroen) auf der linken Spur der A 3 in Fahrtrichtung Köln. Kurz hinter dem Autobahnkreuz-Breitscheid fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache einer 51-jährigen Kölnerin auf, die mit ihrem VW Touran auf derselben Spur unterwegs war und verkehrsbedingt abbremsen musste. Aufgrund des Aufpralls wurde der VW auf einen Daimler aufgeschoben, den ein 33-Jähriger aus Köln steuerte. Bei dem Verkehrsunfall wurden ein 28 Jahre alter Beifahrer in dem LKW und die 51-jährige Kölnerin schwer verletzt. Der vermeintliche Unfallverursacher kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

