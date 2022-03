POL-PDWIL: Illegale Spendensammler in Wittlich festgenommen

Bitburg (ots) - Am 22.03.2022 gegen 16:00 Uhr wird die Rettungsleitstelle über einen Dachstuhlbrand in der Ortschaft Roth an der Our in Kenntnis gesetzt. Hierbei soll das Feuer vermutlich in einer auf dem Grundstück befindlichen Holzlaube entfacht sein. Anschließend habe sich das Feuer weiter Richtung Dachstuhl des Einfamilienhauses sowie einer angrenzenden umbauten ...

mehr