Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses in Roth an der Our

Bitburg (ots)

Am 22.03.2022 gegen 16:00 Uhr wird die Rettungsleitstelle über einen Dachstuhlbrand in der Ortschaft Roth an der Our in Kenntnis gesetzt. Hierbei soll das Feuer vermutlich in einer auf dem Grundstück befindlichen Holzlaube entfacht sein. Anschließend habe sich das Feuer weiter Richtung Dachstuhl des Einfamilienhauses sowie einer angrenzenden umbauten Terrasse verbreitet. Die Bewohner des Hauses konnten sich unverletzt aus dem Gebäude begeben. Durch das zügige Eintreffen der Feuerwehr VG Südeifel konnte der Brand gelöscht werden. Zudem konnte ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Waldstück verhindert werden. Die B50 musste am Ortsausgang Obersgegen zwecks Löscharbeiten zeitweise vollgesperrt werden. Im Einsatz befanden sich mehr als 100 Kräfte der freiwilligen Feuerwehr, Kräfte der luxemburgischen Feuerwehr, das Deutsche Rote Kreuz und die Polizei Bitburg. Die Schadenshöhe sowie die genaue Brandursache sind bislang ungeklärt und bedürfen weiterer Ermittlungen. Das Gebäude ist bis auf Weiteres nicht begehbar.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell