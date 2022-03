POL-PDWIL: Versuchter Einbruch in Sportlerheim

Bitburg (ots) - Am Montag, den 21.03.2022 gegen 18:30 Uhr, ereignete sich in der Burengasse in Bitburg ein Wohnhausbrand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte das Feuer im Sicherungskasten des Wohnhauses ausgebrochen sein. Am Gebäude entstand Sachschaden in einer noch nicht abschätzbaren Höhe. Die Bewohnerin des Hauses, die den Brand bei ihrer Rückkehr bemerkte, wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt. Sie ...

mehr