Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Wohnhausbrand - hoher Sachschaden, Katzen sterben

Bitburg (ots)

Am Montag, den 21.03.2022 gegen 18:30 Uhr, ereignete sich in der Burengasse in Bitburg ein Wohnhausbrand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte das Feuer im Sicherungskasten des Wohnhauses ausgebrochen sein. Am Gebäude entstand Sachschaden in einer noch nicht abschätzbaren Höhe. Die Bewohnerin des Hauses, die den Brand bei ihrer Rückkehr bemerkte, wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt. Sie erlitt keine Verletzung. Weitere Personen wurden bei dem Brand ebenfalls nicht verletzt. Da die betroffene Familie eine Katzenauffangstation in dem Gebäude betreibt, mussten 5 Katzen notmedizinische versorgt werden. Drei Katzen flohen, drei weitere Katzen konnten nicht mehr gerettet werden und verstarben. Im Einsatz waren die Feuerwehr Bitburg und Masholder mit insgesamt circa 30 Kräften, ein Rettungswagen sowie die Polizeiinspektion Bitburg.

