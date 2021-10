Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Gegen Hauseck und Obstbaum geprallt

Schwer verletzt wurde ein betrunkener Autofahrer am Samstagabend in Schelklingen-Justingen.

Ulm (ots)

Der 24jährige war mit seinem Fiat Bravo gegen 21.15 Uhr in der Weiten Straße in Justingen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Hauseck kollidiert. Ohne sich um den Schaden an der Fassade zu kümmern, wendete der Mann sein Auto und fuhr in Richtung Hausen davon. Noch vor dem Ortsausgang Justingen endete die Fahrt. Der Mann durchbrach mit seinem beschädigten Fahrzeug einen Weidezaun und prallte schließlich gegen einen Obstbaum. Dabei kippte sein Fiat auf die Beifahrerseite. Der bewusstlose Fahrer wurde von Ersthelfern vom Fahrersitz ins Freie gezogen. Er musste mit einem Notarztwagen in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden. Dort wieder bei Bewusstsein bestätigte er den Verdacht der unfallaufnehmenden Beamten der Verkehrspolizei Mühlhausen. Er hatte im Laufe des nachmittags und abends erheblich dem Alkohol zugesprochen. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung. Nach einer ersten polizeilichen Einschätzung dürfte bei den Kollisionen ein Sachschaden von mindestens 11000 Euro entstanden sein. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1891395)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell