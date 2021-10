Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Zum wiederholten Mal ohne Führerschein gefahren

Richtig Ärger bekommt jetzt ein 25jähriger Mann aus Ehingen. Sein Zweirad wurde polizeilich beschlagnahmt.

Auf dem Heimweg vom Dienst erkannte ein Polizeibeamter des Polizeireviers Ehingen den Fahrer eines Kleinkraftrades. Der war am Samstag kurz nach 13 Uhr widerrechtlich mit seinem Gefährt unterwegs. Bekannt war dem Polizisten, dass der Mann das Kleinkraftrad gar nicht fahren darf. Er ist nicht im Besitz des dafür vorgeschriebenen Führerscheins. Eine herbeigerufene Streife hielt den Zweiradfahrer an. Noch an der Kontrollstelle wurde ihm sein Kleinkraftrad samt Schlüssel abgenommen. Dieses soll behördlich eingezogen werden. Eine solche Maßnahme ist das letzte Mittel und wird angewandt, wenn absehbar ist, dass sich ihre Besitzer nicht an geltende Vorschriften hält. Zudem erwartet den 25jährigen ein Strafverfahren wegen des fortgesetzten Fahrens ohne Fahrerlaubnis. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1889572)

