POL-MK: Rettungskräfte angegriffen Mehrere PKW aufgebrochen Taschendiebe unterwegs

Plettenberg (ots)

Rettungskräfte angegriffen

Am Donnerstag, um 13.06 Uhr, wurde eine Rettungswagenbesatzung zur Oberdorfstraße gerufen. Dort wurde ein nicht ansprechbarer Plettenberger aufgefunden. Während der Erstversorgung erwachte der Plettenberger wieder und griff die Rettungswagenbesatzung unmittelbar mit Schlägen an. Daraufhin wurde die Polizei zur Unterstützung gerufen. Nach Eintreffen der Beamten beruhigte sich der Plettenberger wieder und wurde dem Krankenhaus zugeführt. Die Rettungswagenbesatzung blieb unverletzt.

Mehrere PKW aufgebrochen

In der Zeit von Donnerstag 01.00 Uhr bis Donnerstag 09.30 Uhr wurde durch unbekannte Täter das Fahrzeug einer Herscheiderin in der Hindemithstraße aufgebrochen. Aus dem Fahrzeug wurde eine Handtasche mit diversen Karten entwendet.

Am Donnerstag zwischen 01.45 Uhr und 09.00 Uhr, drangen unbekannte Täter in das vermutlich unverschlossene Fahrzeug eines Herscheiders ein. Das Fahrzeug war im Müggenbrucher Weg abgestellt. Aus dem Fahrzeug wurde eine leere Einkaufstasche entwendet. Im weiteren Verlauf betraten sie auch den Hausflur des Herscheiders, dort entwendeten sie 4-5 Paar Schuhe im Wert von mehreren hundert Euro.

Im Tatzeitraum von Mittwoch 18.00 Uhr bis Donnerstag 09.30 Uhr wurde das Fahrzeug einer Herscheiderin im Müggenbrucher Weg auf unbekannte Weise geöffnet. Es wurde nichts entwendet.

Auf dem Loh drangen unbekannte Täter in der Zeit von Dienstag 21.15 Uhr bis Mittwoch 05.30 Uhr in das vermutlich unverschlossene Fahrzeug eines Plettenbergers ein. Dort entwendeten sie eine Geldbörse mit diversen Karten.

Zwischen Montag 15.10 Uhr und Dienstag 05.50 Uhr öffneten unbekannte Täter auf unbekannte Weise den PKW eines Plettenbergers. Aus dem PKW wurde ein Navigationsgerät der Marke TomTom entwendet.

Taschendiebe unterwegs

Am Mittwoch zwischen 13.45 Uhr und 14.15 Uhr bemerkte eine Plettenbergerin, dass ihr in einem Discounter an der Breddestraße die Geldbörse aus dem verschlossenen Rucksack entwendet worden war. Sie hatte den Rucksack während des Einkaufs im Einkaufswagen abgestellt.

In einem Discounter am Grafenweg wurde einer Plettenbergerin am Mittwoch zwischen 08.00 Uhr und 08.15 Uhr aus der Umhängetasche die Geldbörse entwendet.

