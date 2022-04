Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Benningen am Neckar: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Karfreitag zwischen 07:00 Uhr und 13:00 Uhr in der Lange Straße in Benningen einen parkenden Opel Adam. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Der Sachverhalt wurde durch das Polizeirevier Marbach aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können werden gebeten, sich unter 07144 90000 zu melden.

