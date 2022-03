POL-KB: Battenberg - Brand einer Gartenhütte greift auf Wohnhausfassade über, Polizei ermittelt

Korbach (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen unbekannte Täter in eine Bankfiliale in der Marburger Straße in Burgwald-Ernsthausen ein. Sie hinterließen erheblichen Sachschaden, mussten aber ohne Beute flüchten Der Alarm der Bankfiliale hatte gegen Mitternacht ausgelöst. Die Streifen der Polizeistation Frankenberg trafen nur wenige Minuten später ...

