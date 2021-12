Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Junge Männer beim Graffiti sprayen erwischt

Bad Oeynhausen, Vlotho (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge (26) beobachtete in der Nacht zu Donnerstag im Bereich des Bad Oeynhausener Bahnhofs vier junge Männer, aus deren Gruppe heraus zwei Graffitis gesprüht wurden. Er alarmierte über Notruf die Polizei. Die kurze Zeit später eintreffende Streifenwagenbesatzung konnte die Verdächtigen antreffen.

Ersten Erkenntnissen zufolge hielten sich die Männer (18, 18, 19 und 24) aus Vlotho und Bad Oeynhausen gegen 23.40 Uhr in der Herforder Straße auf dem Parkplatz des Bahnhofs auf. Hierbei sprühten sie Graffitis auf einen Stromkasten und Müllcontainer. Bei Eintreffen der Beamten warf der 24-Jährige eine Tasche in den Kofferraum eines Audis und verschloss diesen. Bei seiner Überprüfung fanden die Einsatzkräfte in seiner getragenen Bauchtasche zwei Spraydosen und Einmalhandschuhe. Zudem befanden sich an seiner Kleidung frische Farbspritzer. Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

