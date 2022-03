POL-KB: Korbach- Unbekannte stehlen Sparschwein mit Bargeld aus Imbiss

Korbach (ots) - Am frühen Freitagmorgen sprengten bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten in Diemelstadt-Rhoden. Sie erbeuteten Geld in noch nicht bekannter Höhe. Personen wurden nicht verletzt. Die Spurensicherung am Tatort dauert derzeit noch an. Die Polizei bittet um Hinweise. Anwohner hatten gegen 3:30 ...

