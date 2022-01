Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-Vorst: Radfahrerin von Lkw-Fahrer übersehen - leicht verletzt

Tönisvorst-Vorst (ots)

Am Montag gegen 13.15 Uhr fuhr eine 76-jährige Radfahrerin aus Nettetal auf dem Radweg Reckenhöfe in Vorst in Richtung Grefrath. Ein 31-jähriger Tönisvorster, der mit seinem Klein-Lkw von einem Nebenweg auf Reckenhöfe einbog, achtete nicht auf die von rechts kommende Radfahrerin. Es kam zur Kollision, so dass die Radfahrerin stürzte. Dabei wurde sie leicht verletzt. /wg (85)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell