POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Einbrecher stehlen Computer aus Werner-Jaeger-Gymnasium - Kripo sucht Zeugen

Nettetal-Lobberich (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 12 Uhr, und Sonntag, 10.45 Uhr, sind unbekannte Täter in Lobberich ins Werner-Jaeger-Gymnasium auf der Straße An den Sportplätzen eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und schlugen ein weiteres ein und gelangten so in einen Computerraum der Schule. Sie entwendeten zig Computer. Auf dem Schulhof ließen sie drei Computer zurück. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt das Kriminalkommissariat West unter der Rufnummer 02162 377-0 entgegen. /mr (82)

