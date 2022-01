Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Varbrook: Einbrecher stehlen Schmuck - Kripo erbittet Hinweise

Niederkrüchten-Varbrook (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch und Samstag, 16 Uhr, sind unbekannte Täter in Niederkrüchten auf der Straße Varbrook eingebrochen. Die Täter verschafften sich auf bisher unbekannte Weise Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung, da Fenster und Türen keine Einbruchspuren aufwiesen. Bereits am Mittwoch habe eine zur Straße ausgerichtete Glastür der Wohnung nachmittags gegen 18 Uhr auf unerklärliche Weise offen gestanden, obwohl diese morgens verschlossen gewesen sei. Ohne Schubladen und Schränke zu durchwühlen entwendeten die Einbrecher scheinbar gezielt Schmuckstücke im Wert von einigen tausend Euro. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162 377-0 entgegen. /mr (81)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell