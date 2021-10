Polizei Salzgitter

POL-SZ: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Peine (ots)

Bereits am 05.10.2021 ereignete sich gegen 12:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Peiner Straße in Stederdorf. Bei diesem Unfall wurden die beiden beteiligten Autofahrerinnen leicht verletzt. Da der Unfallhergang bislang nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, bittet die Polizei Peine um Mithilfe möglicher Zeugen. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Moorbeerenweg und Peiner Straße. Die Fahrerin eines roten Audi A3 befand sich auf der Peiner Straße und fuhr in Richtung Edemissen. Im Kreuzungsbereich kollidierte sie mit einem weißen VW Fox. Die Fahrerin des VW ist aus der Straße Moorbeerenweg gekommen und wollte nach links in Richtung Peine abbiegen. Die Unfallbeteiligten geben an, dass mehrere andere Fahrzeuge im Kreuzungsbereich gewesen seien. Diese möglichen Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Peine, 05171-9990, in Verbindung zu setzen.

