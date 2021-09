Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Serie von Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien - Polizei sucht Zeugen!

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine Serie von Schmierereien, mit blauer und grauer Farbe, verursachten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Talstraße, sowie in der Industriestraße.

In der Industriestraße wurden die Hausfassade und die Fenster eines Firmengebäudes mit Farbe beschmiert, in der Talstraße zahlreiche Zäune, Hausfassaden und Garagentore, sowie ein Auto. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 1.000 EUR.

Ob die Tat im Zusammenhang mit den gestern in Leimen bekannt gewordenen Fällen steht ist unter anderem Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise auf den bzw. die Täter geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-57090, zu melden.

