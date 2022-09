Polizei Bochum

POL-BO: Betrugsdelikt: Zwei falsche Techniker entwenden Schmuck

Bochum (ots)

Falsche Techniker haben eine Seniorin (84) aus Bochum betrogen. Die Polizei sucht mit einer Täterbeschreibung nach zwei Kriminellen.

Der Vorfall hat sich bereits am Montag, 26. September, in Bochum-Langendreer zugetragen und ist am Donnerstag zur Anzeige gebracht worden. Gegen 9.50 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an der Haustür der 84-Jährigen im Bereich Langendreer-Kaltehardt und gab sich als Techniker eines Telekommunikationsunternehmens aus, der eine Überprüfung vornehmen müsse. Nachdem die Seniorin ihn hereingebeten hatte, kam noch ein zweiter angeblicher Techniker in die Wohnung.

Die beiden Männer lenkten die Seniorin ab und entwendeten schließlich Schmuck, ehe sie die Wohnung wieder verließen.

So werden die Männer beschrieben:

1. Täter: ca. 30 Jahre alt, rund 170 cm groß, längere, graue Haare, blau-graue Augen. Er trug einen offenen Trenchcoat in beige mit dickerem Gürtel. 2. Täter: ca. 20 Jahre alt, etwa 180 cm groß, kurze, dunkle Haare, dunkle Augen. Er trug einen dunklen Mantel.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder 0234 909-4441 um Zeugenhinweise.

