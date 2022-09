Polizei Bochum

POL-BO: #Polizei110: Social-Media-Marathon am 1. Oktober

Bochum, Herne, Witten (ots)

Polizeiarbeit live erleben: Die Polizei für Bochum, Herne und Witten beteiligt sich auch in diesem Jahr wieder am bundesweiten Social-Media-Marathon. Am 1. Oktober wird das Einsatzgeschehen zwischen 16 und 22 Uhr auf Facebook und Twitter live begleitet.

Verkehrsunfälle, verdächtige Personen, Hinweise zu Straftaten oder auch zu Menschen, die Hilfe benötigen: Bei der Leitstelle der Polizei gehen unter der bundesweiten Notrufnummer 110 täglich zahlreiche verschiedene Notrufe ein - und zwar 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche.

Das Social-Media-Team der Polizei für Bochum, Herne und Witten macht am 1.10., dem Tag des Notrufs, mit beim bundesweiten Social-Media-Marathon #Polizei110 und möchte spannende Einblicke in die eigene Arbeit geben. Los geht es am Samstag um 16 Uhr. Bis 22 Uhr gibt's Live-Berichte vom Einsatzgeschehen auf Facebook- und Twitter: https://www.facebook.com/polizei.nrw.bo und https://twitter.com/polizei_nrw_bo

Für alle, die keinen Account auf den jeweiligen Kanälen haben und sich dort auch nicht registrieren möchten, besteht dennoch die Möglichkeit, die Beiträge unter den oben genannten Links zu verfolgen.

