Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Opel beschädigt

Haren (ots)

Am Donnerstag kam es auf dem Kundenparkplatz eines Schwimmbades an der Straße Am Tiergarten in Haren zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen dort abgestellten blauen Opel. Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell