Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lengerich - Zeugen gesucht

Lengerich (ots)

Am Freitag kam es auf der L66 in Lengerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer eines LKW war gegen 9.25 Uhr in Richtung Freren unterwegs. Als er in einer dortigen Linkskurve in den Gegenverkehr geriet, kam es zum Zusammenstoß mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden LKW. Durch Trümmerteile wurde ein Pkw getroffen und beschädigt. Der unbekannte Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/929210 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell