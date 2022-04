POL-EL: Haren - Unfall auf Bundesstraße

Emlichheim (ots) - Am Donnerstag zwischen 14.45 und 15.15 Uhr ereignete sich in Emlichheim auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Dorfstraße eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen dort abgestellten Opel Adam an der Fahrertür. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der 05943/92000 zu ...

mehr