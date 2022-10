Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Versuchter Einbruch? - Verdacht auf Gefahrgutunfall - Sonstiges

Aalen

Untergröningen: LKW streift entgegenkommenden PKW

Am Dienstagvormittag gegen 10:50 Uhr befuhr ein 44-Jähriger mit seinem LKW die Haller Straße in Richtung Sulzbach-Laufen. Kurz vor dem Ortsaugang geriet er in einer engen Linkskurve auf die Gegenfahrbahn. Ein ihm entgegenkommender Opel-Fahrer bremste seinen PKW zwar noch ab, konnte jedoch eine Kollision nicht mehr vermeiden. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Aalen: Vorfahrt missachtet

Ein 68-jähriger LKW-Fahrer befuhr am Dienstag um 17 Uhr die L1084 von Neresheim in Richtung Ebnat. An der Autobahnauffahrt wollte er nach links auf die A7 in Richtung Ulm abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 23-Jährigen Opel-Fahrerin, welche die L1084 in Richtung Neresheim befuhr. Bei der Kollision der Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 17.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Tannhausen: Unerlaubt von der Unfallstelle entfernt

Vermutlich ein Fahrradfahrer prallte am Montag in der Zeit von 15:30 Uhr bis 16:45 Uhr gegen das Heck eines im Sechtaweg geparkten VW eines 43-Jährigen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeiposten Tannhausen unter 07964/330001 zu melden.

Ellwangen: Rauch in Mikrowelle löst Brandalarm aus

Ein Fehlalarm hatte am Dienstagnachmittag zu einem Feuerwehreinsatz geführt. 20 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen eilten gegen 17 Uhr zu einem Gebäude im Schönbornweg. Vermutlich aufgrund eines Essen in einer Mikrowelle kam es zu einer Rauchentwicklung, welche die Brandmeldeanlage auslöste. Es kam zu keinem Sachschaden.

Ellwangen: Aufgefahren

Am Dienstag fuhr, aufgrund einer roten Ampel in der Haller Straße, ein 59-jähriger Opel-Fahrer gegen 13:30 Uhr auf einen Mercedes eines 39-Jährigen auf. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von 4500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Versuchter Einbruch?

Am Dienstag wurde festgestellt, dass an einem derzeit leerstehenden Bürokomplex im Hauberweg, oberhalb eines Discounters, vermutlich in der Nacht davor zwei Scheiben eingeworfen wurden. Hierzu wurde das Flachdach betreten und die Scheiben mit einem Stein eingeworfen. Die Räumlichkeiten wurden durch den oder die Einbrecher zumindest betreten, entwendet wurde jedoch nichts. Ein Zugang zum darunterliegenden Discounter war nicht möglich. Hinweise auf verdächtige Personen oder Beobachtungen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Heubach: Unfall beim Rangieren

Ein 22-jähriger Lenker eines Mercedes Sprinter stieß am Dienstag gegen 9 Uhr beim Rangieren mit seinem Fahrzeugheck gegen das hintere linke Fahrzeugheck eines am rechten Fahrbahnrand der Lauschaer Straße geparkten Renault Twingo. Dabei entstand an den Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: PKW beschädigt

An einem Skoda, der zwischen Sonntagmittag, 12 Uhr und Dienstagmittag, 12 Uhr, in der Straße Kiesäcker abgestellt war, wurde auf der Fahrerseite, knapp oberhalb des Türgriffs, die Tür eingedellt. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Verdacht auf Gefahrgutunfall

Am Dienstag gegen 12:25 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen mitgeteilt, dass es in einer Industriehalle in der Richard-Bullinger Straße eventuell zu einem Gefahrgutunfall gekommen sei. Vor Ort wurde die ausgelaufene Flüssigkeit durch die Werkfeuerwehr und den Gefahrgutzug der Feuerwehr Schwäbisch Gmünd abgebunden. Im weiteren Verlauf stellte sich jedoch heraus, dass es sich bei der ausgelaufenen Flüssigkeit lediglich um eine gesundheitlich und umwelttechnisch unbedenkliche Flüssigkeit handelte, welche beim Umfüllen aus einem Gebinde in eine Waschanlage teilweise ausgelaufen war. Es bestand zu keinem Zeitpunkt Gefahr für Mensch und Umwelt.

