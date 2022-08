POL-PPRP: Alkoholisiert von Fahrrad gestürzt

Ludwigshafen - Hemshof (ots) - Bislang unbekannte Täter drangen am 27.08.2022 zwischen 01:30 Uhr und 02:30 Uhr gewaltsam in eine Bäckereifiliale in der Bgm.-Grünzweig-Straße ein. Entwendet wurde offensichtlich nichts. Durch einen Zeugen konnten zur genannten Zeit zwei Männer beobachtet werden, welche sich an der Eingangstür zu schaffen machten. Weitere Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der ...

mehr