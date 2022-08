Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahrraddiebstähle - Eigentümer gesucht (Lichtbilder in der Anlage)

Cuxhaven. In der Zeit vom 26.07.2022 - 00:00 Uhr bis 29.07.2022 - 17:00 Uhr entwendete ein 61-jähriger Cuxhavener mehrere Fahrräder an verschiedenen Orten in der Stadt Cuxhaven. Bei den Ermittlungen konnten der oder die Eigentümer von drei sichergestellten Fahrrädern bisher nicht ausfindig gemacht werden. Es handelt sich hierbei um zwei Damenräder der Hersteller "Brennabor" und "Kynast" sowie ein Herrenrad der Marke "Bycicles". Der oder die Eigentümer werden gebeten sich mit entsprechendem Eigentumsnachweis an die Polizei Cuxhaven (04721 5730) zu wenden.

