Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Motorradfahrer übersehen - Fahrer schwer verletzt

Cuxhaven (ots)

Cadenberge. Am gestrigen Dienstag (30.08.2022) befuhr eine 23-jährige Hemmoorerin gegen 18:15 Uhr die Langenstraße in Richtung Wingst. Hier wollte Sie im Anschluss nach links in die Breslauer Straße einbiegen. Hierbei übersah Sie, vermutlich aufgrund tief stehender Sonne, einen ihr entgegenkommenden, 54-jährigen Wingster auf seinem Motorrad. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der Wingster schwer verletzt wurde. Er wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht.

