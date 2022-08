POL-CUX: Diebstahl von hochwertigem Baggerzubehör

Cuxhaven (ots) - Hemmoor. In der Nacht von Freitag auf Samstag (26.08./27.08.2022) versuchten bislang unbekannte Täter in der Zeit von 23:00 bis 05:00 Uhr in ein Wohnhaus in der Stader Straße einzubrechen. Hierbei blieb es beim Versuch. Ebenso hatten der oder die Täter bereits diverse Gegenstände aus zwei vor Ort befindlichen, unverschlossenen PKW entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Hemmoor (04771 ...

mehr