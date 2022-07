Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fußgängerin

Dortmund (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 69-jährige Fußgängerin schwer verletzt wurde, kam es am 30.07.2022 auf der Markgrafenstraße in Dortmund.

Nach Angaben der Beteiligten ereignete sich der Verkehrsunfall um 12.35 Uhr. Zu dieser Zeit verließ eine 47 Jahre alte Frau aus Dortmund das Tankstellengelände an der Markgrafenstraße mit ihrem PKW VW in östlicher Richtung. Sie gab an, von der Sonne geblendet worden zu sein und übersah die 69-jährige Dortmunderin, die in diesem Moment die Markgrafenstraße als Fußgängerin aus südlicher Richtung kommend überquerte.

Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge die Fußgängerin schwer verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin erlitt einen Schock, an ihrem VW entstand geringer Sachschaden.

Die eingesetzten Kräfte der Polizei sperrten die Markgrafenstraße für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen.

