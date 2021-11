Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Auf dem Quellberg/EC-Karte gestohlen - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Nach einem Einkauf stahl ein Unbekannter einer Dülmenerin auf dem Parkplatz des Supermarktes ihre EC-Karte. Die Dülmenerin befand sich nach einem Einkauf auf dem Parkplatz an ihrem Auto. Hier hielt sie noch ihren Kassenbon und ihre EC-Karte in der Hand, als sie von einer männlichen Person nach dem Weg zum Krankenhaus gefragt wurde. Anschließend stellte sie das Fehlen ihrer EC-Karte und eine unberechtigte Abbuchung von ihrem Konto fest. Personenbeschreibung: ca. 175-180 cm groß, kurze dunkle Haare, anthrazitgraue Jacke, medizinische Gesichtsmaske. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

