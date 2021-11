Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Funnenkampstraße/Trickdieb stiehlt Geldbörse

Coesfeld (ots)

Aus einem Büro hat ein Unbekannter am Freitag (26.11.) im Zeitraum von20.00 bis 20.30 Uhr eine Geldbörse von einem Schreibtisch gestohlen. Der Unbekannte klopfte an die Scheibe des Büros, worauf hin der anwesende Mitarbeiter die Tür öffnete. Im Inneren zeigte der Unbekannte ein Schreiben vor, zu dessen Inhalt keine konkreten Angaben gemacht werden konnten, und verwickelte den Mitarbeiter in ein Gespräch. Im Anschluss stellte der Mitarbeiter das Fehlen seiner Geldbörse fest, die auf dem Schreibtisch abgelegt war. Personenbeschreibung: ca. 30-35 Jahre alt, ca. 180-185 cm groß, schlank, dunkle kurze Haare, dunkel bekleidet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02594/7930.

