Polizei Dortmund

POL-DO: Aufmerksame Zeugin bemerkt Keller-Einbrecher: Polizei nimmt Tatverdächtigen in Lünen fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0834

Mieter eines Mehrfamilienhauses in der Schulze-Gahmen-Straße in Lünen bemerkten in der Nacht zu Freitag (29.7.) einen Einbrecher in den Kellerräumlichkeiten des Hauses. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen wenig später fest.

Gegen 0 Uhr hörte eine aufmerksame Zeugin verdächtige Geräusche aus dem Keller. Sie ging den Geräuschen nach und erwischte einen 26-jährigen Mann aus Lünen, der gerade dabei war, ein Fahrrad zu entwenden. Auf frischer Tat ertappt, flüchtete der 26-Jährige und stieß dabei mit der Zeugin zusammen.

Ein weiterer Mieter hielt den Flüchtigen fest. Der Lüner riss sich jedoch los und entkam durch dessen Wohnung über den Balkon und rannte nach Westen in Richtung Feuerbachweg. Der Mieter wurde beim Losreißen leicht verletzt.

Im Rahmen der Fahndung nahmen die verständigten Polizisten den 26-jährigen Tatverdächtigen wenig später fest. Dabei leistete er Widerstand.

Die eingesetzten Beamten brachten den alkoholisierten Lüner in das Polizeigewahrsam. Da die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft nicht vorlagen, wurde der 26-Jährige nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell