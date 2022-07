Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Wohnung

Hochsauerlandkreis (ots)

Marsberg

Im Zeitraum vom 04.07.2022, 08:00 Uhr bis 11.07.2022, 20:00 Uhr wurde durch unbekannte Täter in eine leer stehende Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße eingebrochen. Wie die Täter in die Wohnung gelangten konnten ist bis jetzt noch unklar. Aus der Wohnung wurden lediglich Gegenstände von geringem Wert entwendet. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell