POL-HSK: Schlepper kontrolliert

Hochsauerlandkreis (ots) - Arnsberg In ein Geschäft in der Apothekerstraße wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Zwischen 18:15 Uhr und 08:00 Uhr hebelten die unbekannten Täter die Haupteingangstür des Ladens auf. Im Geschäft stahlen sie Bargeld aus einer Geldkassette. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle ...

