POL-HSK: Fahrschülerin verletzt

Hochsauerlandkreis (ots) - Arnsberg In ein Gebäude der Stadtverwaltung in Hüsten wurde in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. Unbekannte Täter gelangten über eine Feuertreppe zum zweiten Obergeschoss und hebelten dort eine Eingangstür auf. Im Gebäude brachen sie mehrere Türen zu Büros auf. In einem der Büros wurde ein Schreibtisch aufgehebelt. Die Täter entwendeten eine geringe Menge Bargeld. ...

