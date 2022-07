Polizei Dortmund

POL-DO: Einladung zum Medientermin: Die Stadt Dortmund und die Polizei Dortmund begrüßen den ersten Jahrgang des neuen Bildungsganges "Fachoberschule Polizei"

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0833

Das Ministerium des Inneren NRW hat in Kooperation mit dem Schulministerium NRW den Einstieg in den Polizeiberuf weiter geöffnet. Ab dem Schuljahr 2022/2023 wird für Absolventinnen und Absolventen mit einem mittleren Schulabschluss der neue Bildungsgang "Fachoberschule für Wirtschaft und Verwaltung, Schwerpunkt Polizeivollzugsdienst" bei der Polizei NRW angeboten. In enger Zusammenarbeit mit dem Konrad-Klepping Berufskolleg absolvieren die Schülerinnen und Schüler ihr Fachabitur mit einem polizeilichen Schwerpunkt. Nach erfolgreichem Bestehen ist den Fachabiturientinnen und -abiturienten dann ein Platz für den dreijährigen Bachelorstudiengang "Polizeivollzugsdienst" an der Hochschule für Polizei und öffentlicher Verwaltung NRW (HSPV NRW) sicher.

Der erste Jahrgang der "Fachoberschule Polizei" wird am kommenden Dienstag im Regionalem Trainingszentrum der Polizei Dortmund durch Polizeipräsident Gregor Lange, Oberbürgermeister Thomas Westphal sowie der Schulleitung des Konrad-Klepping Berufskollegs offiziell begrüßt.

Wir laden auch Medienschaffende herzlich dazu ein, an dieser Begrüßungsveranstaltung teilzunehmen:

am Dienstag, 02.08.2022, um 09 Uhr

an der Marsbruchstraße 186 in 44287 Dortmund.

Melden Sie sich bitte per kurzer E-Mail an pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de oder mit einem kurzen Anruf unter den bekannten Telefonnummern der Pressestelle der Polizei Dortmund an.

