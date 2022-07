Polizei Dortmund

POL-DO: Brandstifter zündeten zwei Felder in Schüren an: Kriminalpolizei bittet Zeugen um Hinweise

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0830

Am Rosenplätzchen und am Krählweg im Dortmunder Stadtteil Schüren brannten am Donnerstagabend (28.7.2022) und in der Nacht zu Freitag zwei abgeerntete Felder. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung und fragt:

Wer hat am Donnerstag gegen 22.50 Uhr Am Rosenplätzchen und in der Nacht zu Freitag gegen 00.40 Uhr am Krählweg etwas Verdächtiges gesehen? Hinweise bitte an die Kriminalwache unter Tel. 0231/132 7441.

Gegen 22.50 Uhr fuhr die Polizei zum ersten Brandeinsatz in Schüren: Am Rosenplätzchen brannte ein kleiner Bereich eines Feldes. Ein Streifenteam löschte die Flammen. Die Feuerwehr spritzte den Tatort zusätzlich ab.

Um 0.40 Uhr dann der nächste Einsatz, dieses Mal am Krählweg. Zwischen Trumweg und Stockholmer Weg brannte ein weiteres Feld. Ein Zeuge informierte die Polizei über bis zu sechs Brandherde. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell