POL-DO: Zeugin entdeckt Einbrecherinnen an ihrer Wohnungstür: Festnahme in Scharnhorst

Dortmund (ots)

Ungewöhnliche Geräusche hörte eine 28-jährige Mieterin am Dienstagnachmittag (27.7.2022) in ihrer Wohnung am Schäffleweg in Dortmund-Scharnhorst. Sie blickte durch den Türspion in den Hausflur, entdeckte zwei Einbrecherinnen und sprach sie an. Die beiden jungen Frauen ergriffen sofort die Flucht, kamen aber nicht weit.

Die Dortmunderin verständigte sofort die Polizei und konnte dabei das Aussehen und die Bekleidung der Tatverdächtigen beschreiben und auch die Fluchtrichtung nennen. Während einer sofort eingeleiteten Fahndung in dem Wohnquartier informierte eine weitere Zeugin die Polizei über die Flucht in Richtung Buschei.

Schließlich konnte die Polizei zwei tatverdächtige Frauen, auf die die Beschreibungen zutrafen, festnehmen. Beide führten keine Ausweisdokumente mit sich, dafür aber typisches Einbruchswerkzeug. Die Ermittlungen zur Identität der Frauen (sie geben an, 12 und 17 alt zu sein) dauern an. Das Strafverfahren ist eingeleitet.

