Polizei Dortmund

POL-DO: Kinderwagen angezündet: Polizei sucht Zeugen nach Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0824

Wegen Brandstiftung ermittelt die Kriminalpolizei nach einem Brand am Mittwoch (27.7.2022) in einem Hausflur in der Oesterholzstraße in Dortmund. Ein Mieter verständigte kurz nach 18.30 Uhr den Notruf über ein Feuer im Flur des Mehrfamilienhauses.

Im Erdgeschoss brannte ein Kinderwagen. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Einen 51-jährigen Mieter lieferte der Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus ein. Der Dortmunder erlitt nach ersten Erkenntnissen eine leichte Rauchgasvergiftung.

Die Polizei fragt: Wer hat zur Tatzeit in der Oesterholzstraße eine verdächtige Person gesehen? Hinweise bitte an die Kriminalwache unter Tel. 0231/132 7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell