POL-DO: Polizei beobachtet Drogenhandel in Lünen: Ermittlungen gegen drei Tatverdächtige

Dortmund (ots)

Zivilkräfte der Polizei in Lünen beobachteten am Dienstag (26.7.2022) eine Gruppe mehrerer Personen, die sich auf der Friedenstraße in der Lüner Innenstadt aufhielten und, so der erste Verdacht, illegal mit Drogen handelten. Ein 23-jähriger Dortmunder sowie eine Frau (20) und ein Mann (44) aus Lünen fielen bei den Ermittlungen besonders auf.

Um 15.20 Uhr verfolgten die Einsatzkräfte das Geschehen auf der Friedenstraße. Die Tatverdächtigen tauschten Bargeld und Drogen aus. Bei der anschließenden Überprüfung der Personen stellte die Polizei das Bargeld (insgesamt 395 Euro) und die Substanzen sicher. Zudem entdeckte die Polizei ein Versteck, in dem Drogen lagerten (verpackt in 15 Tüten).

Die Polizei leitete gegen die drei Tatverdächtigen Ermittlungsverfahren ein.

