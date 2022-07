POL-DO: Rund eine Woche nach Fahrradunfall: 89-Jähriger stirbt im Krankenhaus

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0816 Am Sonntagmittag (24.7) konnte die Dortmunder Polizei einen Drogendealer in der Ernst-Wiechert-Straße in Lünen festnehmen. Gegen 13.40 Uhr bedrohte ein 26-jähriger Mann einen 28-jährigen Mann aus Lünen und flüchtete anschließend in ein Mehrfamilienhaus in der Ernst-Wiechert-Straße. Die verständigten Polizisten konnten den 26-Jährigen daraufhin in der Wohnung eines 53-jährigen ...

mehr